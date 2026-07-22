Титов: бой Бивола готовы провести в Екатеринбурге в декабре

Следующий бой Дмитрия Бивола может пройти в Екатеринбурге 12 декабря в рамках очередного турнира RCC boxing. Об этом сообщил гендиректор организации Герман Титов.

«В настоящий момент мы ведем переговоры c Matchroom на предмет будущего Бивола. В том числе будет обсуждаться тема трилогии с Артуром (Бетербиевым, – прим. ред.). Наберитесь терпения, скоро все будет ясно. Сейчас могу сказать: у нас есть дата и локация – 12 декабря, Екатеринбург, «УГМК-Арена». Переговоры идут, по сопернику Дмитрия Бивола есть несколько вариантов», – цитирует его пресс-служба боксерской организации.

Ранее промоутер Бивола Эдди Хирн заявил, что не получал официального предложения от IBA о третьем поединке против Бетербиева. «Я слышал, что Дмитрию Биволу предложили 40 миллионов за бой с Бетербиевым, – сказал Хирн в интервью Fight Hub TV. – Если эти люди видят меня сейчас, пусть позвонят и сделают это предложение – мы его немедленно примем… Меня Вадим [Корнилов] и Дмитрий Бивол только попросили начать переговоры с Умаром Кремлевым или с RCC. Мы готовы к этому бою. Он хочет этого боя».

Ранее президент IBA Умар Кремлев в интервью The Ring сказал, что команда Бивола не приняла предложение о третьем поединке с Бетербиевым. «Мы предложили Биволу за третий бой гораздо больше, чем он получил за первые два. Бетербиев будет боксировать бесплатно, просто чтобы этот бой состоялся», – говорил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube