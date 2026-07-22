В Ирбите развернута мобильная лаборатория по анализу воды из водоемов и колодцев

В Ирбите начал работу мобильный лабораторный комплекс на базе шасси КамАЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, мобильный комплекс направлен для усиления лаборатории Ирбитского филиала РПН в рамках контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с подтоплением территорий Ирбита, Ирбитского, Тавдинского, Камышловского районов.

Мобильная лаборатория позволяет проводить молекулярно-генетические исследования (метод ПЦР) проб воды водоемов, источников нецентрализованного водоснабжения, источников централизованного питьевого водоснабжения, в том числе в пунктах временного размещения населения.

Оперативное проведение комплекса исследований позволяет своевременно выявить риски и не допустить возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения на пострадавших территориях.

Ирбит, Елена Владимирова

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