В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение

Сегодня заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова по поручению главы региона Дениса Паслера открыла паллиативное отделение на 10 мест в стационаре Детской городской больницы Нижнего Тагила. Это первое специализированное пространство такого профиля за пределами столицы Среднего Урала. Для ремонта помещений и оснащения отделения из средств областного бюджета было направлено более 45 миллионов рублей.

«Это большое событие, которое очень важно и для нас, медиков, и для близких 183 юных пациентов Горнозаводского округа, имеющих сегодня паллиативный статус. Это дети с серьёзными заболеваниями, как правило, врождёнными, генетическими, и основная задача паллиативного отделения – облегчение их состояния. Раньше родители либо сами справлялись в домашних условиях с этой ситуацией при консультативной поддержке докторов, либо ездили в Детский хоспис в Екатеринбурге. Теперь мы по заданию Дениса Владимировича приближаем эту помощь к жителям территорий», – рассказала Татьяна Савинова.

Как сообщили в ДИПе, здание стационара Детской городской больницы Нижнего Тагила было построено в 1966 году. В 2024 году его начали капитально ремонтировать. Масштабное обновление преобразило приемный покой, неврологическое и физиотерапевтическое отделения, а также позволило организовать новое паллиативное отделение для детей. Для его оснащения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» приобрели около 250 единиц медицинского оборудования и мебели на общую сумму порядка 26 миллионов рублей.

«Здесь, можно сказать, создана мини-реанимация с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, следящей аппаратурой, специальными устройствами для гигиены, питания. Также пациентам доступны современные приборы, помогающие, к примеру, при отсутствии речи выстроить коммуникацию. Например, с 11-летним Сашей мы договорились, что он научится пользоваться айтрекером – это оборудование, которое позволяет движениями глаз составлять слова, то есть ребёнок сможет общаться с окружающим миром, со своей семьей», – пояснила глава ведомства.

Из 183 юных пациентов Горнозаводского округа, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, на респираторной поддержке находятся 30 детей, с трахеостомой живут 22 ребенка, на ИВЛ находятся 14 человек, гастростома установлена 26 детям, посредством зонда питаются 9 человек. Медицинскую помощь они получают на дому при участии специалистов выездной патронажной паллиативной службы. Двухнедельная госпитализация в паллиативное отделение станет бесценным периодом отдыха для семьи, жизнь которой сосредоточена на заботе о тяжелобольном ребенке. Доверив сына или дочку на время врачам, родители смогут сменить обстановку, отправиться в отпуск или заняться собственными делами.

«Паллиативная помощь – это не только медицинская поддержка, но и умение слышать, понимать и сопереживать. Мы создаем атмосферу, где каждый ребенок почувствует себя защищенным, нужным и любимым. Я горжусь тем, что мы смогли реализовать этот проект, и уверен: вместе мы сделаем многое для улучшения качества жизни наших маленьких пациентов», – отметил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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