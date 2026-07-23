В затопленные районы пенсии доставили по Алапаевской узкоколейке и на лодках (ФОТО)

Чтобы доставить пенсии жителям более 30 деревень и сел в затопленных районах Свердловской области, «Почта России» задействовала Алапаевскую узкоколейную железную дорогу, паромные переправы и вездеходы местных администраций.

По узкоколейке, минуя размытые трассы, почтальоны доставили выплаты в семь отдаленных населенных пунктов Алапаевского района: Санкино, Болотовское, Муратково, Фоминское, Большую Ердовку, Кишкинское и Хабарчиху.

Чтобы развезти деньги непосредственно по адресам от железнодорожных станций до домов получателей, почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений.

В результате разливов рек Ирбитка, Ница и Тура в изоляции оказались более 20 населенных пунктов в Ирбитском муниципальном округе, в том числе – Речкалово, Зайково, Ильинское и Захаровское. Автомобильное сообщение с ними было полностью парализовано, однако почтовики совместно с МЧС организовали доставку выплат с помощью паромных переправ. В Ирбитском муниципальном округе пенсии и пособия почтальоны доставили 3 тысячам пенсионеров.

Алапаевск, Ирбит, Елена Владимирова

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