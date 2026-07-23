ЕВРАЗ НТМК открыл собственный научно-исследовательский центр

На ЕВРАЗ НТМК запущен в работу научно-исследовательский центр (НИЦ). В торжественной церемонии открытия нового центра приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. НИЦ позволит обеспечить технологический суверенитет и разработку инновационной металлопродукции для ключевых отраслей: железнодорожного транспорта, горнодобывающего комплекса и строительства.

В состав центра входят лаборатория металлургических испытаний, группа шихтовых материалов и исследовательская лаборатория с высокотехнологичным оборудованием. Лаборатории выполняют комплекс специализированных исследований полного цикла – от выплавки стали до моделирования условий эксплуатации готовой продукции. Среди приоритетных направлений – создание мелющих шаров с улучшенными характеристиками, повышение эксплуатационных свойств железнодорожных колес, бандажей и рельсов. Благодаря научным исследованиям уже найден оптимальный баланс твердости и вязкости стали, повышающий прочность шаров при измельчении руды. Также ведутся работы по созданию атмосферостойких и хладостойких марок строительного проката.

Команда центра состоит из 30 высококвалифицированных ученых и специалистов. Сейчас в работе находятся более 40 проектов, ежемесячно сотрудники НИЦ проводят около 2,5 тыс. испытаний. Центр сотрудничает с научно-производственными организациями, с профильными вузами и институтами РАН, что позволяет привлекать талантливых специалистов и готовить кадры через аспирантуру непосредственно на промышленном предприятии.

«Открытие научно-исследовательского центра – это переход комбината на новый уровень технологического развития. Мы создали пространство, где наука полностью интегрирована в производственные процессы. ЕВРАЗ НТМК постепенно становится центром компетенций, который умеет проектировать свойства стали под конкретные условия эксплуатации заказчика. Это позволяет укреплять наши лидерские позиции в создании высокотехнологичной металлургической продукции», – отметил Денис Новоженов.

«Нижний Тагил всегда был кузницей инженерных кадров и промышленных решений. Новый центр укрепляет статус нашего города как территории, где рождаются инновации и разрабатываются материалы будущего. Уверен, что научные разработки, которые здесь появятся, помогут и предприятию, и всей отрасли двигаться вперед», – добавил Владислав Пинаев.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube