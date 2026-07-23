Глава Невьянска объявил в городе ЧС и подал в отставку

Глава Невьянска Александр Берчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС и заявление об уходе в отставку.

Режим ЧС введен с 12:00 среды, 22 июля, до 17:00 пятницы, 21 августа. В постановлении говорится: «Признать обстановку, вызванную дождевым паводком, сложившуюся в результате прохождения неблагоприятных и опасных метеорологических явлений, обусловленных сильными дождями и повышенными сбросами с вышестоящих водохранилищ на территории Невьянского муниципального округа, чрезвычайной ситуацией муниципального характера».

По последним данным ГУ МЧС Свердловской области, только за 22 июля в Невьянске было затоплено 65 частных домов.

О том, что Александр Берчук подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщила накануне газета «Местные ведомости». Сегодня его рассмотрят депутаты местной думы. «С вероятностью, близкой к ста процентам, народные избранники примут отставку, ведь никакого кокетства в действиях главы нет. В комментарии для нашей газеты он четко разъяснил, что решение им принято и изменено быть не может. Досрочное сложение полномочий он объяснил состоянием здоровья», – пишет газета.

Невьянск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube