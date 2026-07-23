Паводковая ситуация осложнилась в Невьянске, Первоуральске и Новой Ляле

Гидрологическая обстановка в Свердловской области остается сложной. По состоянию на утро 23 июля было затоплено 538 жилых домов и 3094 приусадебных участка.

Как сообщает ГУ МЧС, за минувшие сутки ушли под воду 88 жилых домов, в том числе 57 – в Невьянском округе и 27 – в Режевском, 18 дачных домов в Первоуральске и 138 приусадебных участков, в том числе 33 – в Первоуральске, 27 – в Реже, 33 – в Полевском, 30 – в Новой Ляле.

На текущие сутки прогнозируется затопление 44 жилых домов (Слободо-Туринский район – 14, Первоуральск – 20, Новая Ляля – 10), 408 приусадебных участков (Байкаловский район – 15, Туринский – 13, Слободо-Туринский – 40, Первоуральск – 40, Сысертский округ – 30, Асбестовский – 150, Новая Ляля – 120).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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