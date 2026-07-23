Над Свердловской областью повис смог

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение об атмосферном загрязнении с вечера 22 июля. В регионе стоит сухая и безветренная погода, что неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в воздухе.

По данным Уральского Гидрометцентра, дымка продержится до 20 часов 24 июля. Врачи рекомендуют не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло и чаще делать в помещении влажную уборку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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