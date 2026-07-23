На Урал идет жара: синоптики обещают до +36 °C

Свердловскую область ждет настоящее пекло. В последние дни июля погода резко изменится – к Уралу приближается циклон с Европейской части России.

Как пояснили в Уральском гидрометцентре, 26-28 июля над регионом установится мощный гребень высокого давления. Это значит, что будет сухо, солнечно и очень жарко – до +36 °C. Осадков в эти дни не ожидается.

23-24 июля возможны локальные грозы и небольшие дожди – в основном на севере и в горной части области. 25 июля кратковременные осадки вероятны на юге региона.

С 24 по 26 июля ветер стихнет, ночи станут теплыми – столбики термометров не опустятся ниже +15 °C, а днем воздух будет прогреваться до +28…+36 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube