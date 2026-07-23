За полгода уральские водители более 400 раз нарушили правила на ж/д путях

В январе-июне 2026 года дежурные по переездам на Свердловской железной дороге зафиксировали 418 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями автотранспорта. Это на 75 случаев больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в результате несоблюдения автовладельцами правил в первом полугодии произошло два ДТП на переездах в Свердловской и Тюменской областях (в 2025 году за аналогичный период – одно ДТП). Еще один случай в границах СвЖД произошел на перегоне Соликамск – Чашкино в Пермском крае. Все – по вине водителей.

Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора; попытки водителей проехать перед близко идущим составом, а также пересечение путей вне переезда.

Так, в апреле два человека пострадали во время ДТП в Свердловской области: водитель выехал на железнодорожный переезд, расположенный в границах станции Салка, перед приближающимся пригородным электропоездом № 7116 сообщением Екатеринбург – Егоршино. Машинист поезда затормозил, но столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

5 июля ДТП случилось между станциями Соликамск и Чашкино: водитель квадроцикла выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом № 358 сообщением Соликамск – Екатеринбург. Лишь по счастливой случайности никто из пассажиров и локомотивная бригада не пострадали.

СвЖД напоминает: при подъезде к железнодорожным путям необходимо руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, положением шлагбаума и помнить, что у поезда есть преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube