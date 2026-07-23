В День города в центре Екатеринбурга и Академическом объявят «сухой закон»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении 1 августа Дня города, в котором, в частности, установил ограничения по продаже алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, запрет будет действовать:

– 31 июля с 08:00 до 23:00 в границах улиц 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспекта Ленина;

– 1 августа с 08:00 до 19:00 в границах улиц Тургенева – Первомайской – Луначарского – Вениамина Яковлева – Клары Цеткин, а также на улице Первомайской, от Тургенева до Луначарского;

– 1 августа с 09:00 до 20:00 и 8 августа с 13:30 до 22:00 в границах улиц Карла Либкнехта – Николая Никонова – Царской – Дзержинского – Пролетарской – Первомайской – Толмачева – проспекта Ленина, а также на улице Карла Либкнехта, от Первомайской до проспекта Ленина, на улице Свердлова, от Мельковской до Шевченко;

– 1 августа с 10:00 до 23:00 и 2 августа с 08:00 до 23:00 в границах улиц Анатолия Муранова – Соболева – Светлореченской – Объездной дороги – Металлургов – Викулова – Репина, а также на улице Репина, от Волгоградской до Светлореченской, на улице Соболева, от Светлореченской до Анатолия Муранова, на Чусовском тракте, от Суходольской до Московского тракта;

– 1 и 8 августа с 10:00 до 23:00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – Челюскинцев, а также на улице Малышева, от Московской до Карла Либкнехта, на улице Вайнера, от Малышева до Радищева;

– 1 августа с 16:00 до 23:00 на территории Преображенского парка, в границах улиц Академика Ландау – Чкалова – проспекта Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина;

– 1 и 15 августа с 11:00 до 22:00 в парке имени В. Маяковского, в Базовом переулке, от Яламова до Машинной, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности в Историческом сквере установят мобильные ограждения по периметру, автономную систему видеонаблюдения и громкоговорители-оповещатели. Вход на территорию организуют через 4 контрольно-пропускных пункта (КПП), оснащенных арочными металлодетекторами, столами для досмотра и камерами хранения запрещенных к проносу предметов.

Те же меры будут приняты в Литературном квартале, на площади 1905 года, в спортивной зоне на пересечении улиц 8 Марта и переулка Химиков, в спортивном квартале Архангела Михаила, а также в Преображенском парке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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