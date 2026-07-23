Самка капибары, рысь, выдра и 44 малыша – кто появился в зоопарке в этом году

В 2026 году Екатеринбургский зоопарк значительно пополнил коллекцию животных. Среди новичков – самка капибары, белоплечие орланы, рысь и выдра. А еще – 44 детеныша. О новоселах, а также о планах по созданию семейных пар, рассказали сегодня на пресс-конференции представители Екатеринбургского зоопарка.

Новые обитатели

По словам замдиректора зоопарка по формированию коллекции Павла Грачева, в зоопарк приехали рысь, обыкновенная выдра, два белоплечих орлана, а также пара павлинов и ящерица – украшенный шипохвост. К числу новоселов также присоединились масковые пальмовые циветты и сурикаты.

Особого внимания заслуживает появление самки капибары Капитолины. Сотрудники приглашают гостей познакомиться с барышней и понаблюдать за ее повадками.

«В ближайшие полгода также ожидаются новые питомцы – тех видов, которых у нас либо никогда не было, либо они дополнят существующие семьи», – поделился планами Павел Грачев.

44 малыша

Директор зоопарка Светлана Прилепина подвела итоги по рождаемости: в текущем году родились 44 особи. Среди самых ярких событий – появление на свет детенышей гиббонов, восточных колобусов, зеленых мартышек, двух рыже-серых валлаби, шиншилл, южных опоссумов, белобрюхих ежей, носух, ленивцев и саймири. Также потомство принесла черноплечая павлиниха: «Вечерами народ подходил – кто-то подпинывал, кто-то трогал, а она все 20 дней просидела. Молодец, выдержала, даже несмотря на дожди», – поделилась спикер.

Новые пары

Пары уже сформированы для выдр, капибар и белоплечих орланов. В планах – создание еще двух семей. Как рассказала директор зоопарка, в Душанбе был подписан договор о формировании пары для тяньшанской медведицы Алмы – самец уже найден, и в ближайшее время его привезут в Екатеринбург.

Что касается карликового бегемота Евы – поиски жениха продолжаются. Европейский куратор порекомендовал самца из Чехии, но рассматриваются и другие варианты. В ближайшее время специалисты зоопарка отправятся на конференцию Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов в Индии – там также рассчитывают найти подходящую пару для Евы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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