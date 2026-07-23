В Екатеринбурге отремонтируют 21 участок дорог – 90% работ уже выполнено (ВИДЕО)

В этом году в Екатеринбурге по муниципальному заказу отремонтируют 21 участок автодорог общей площадью 370 тысяч квадратных метров. В перечне – как центральные улицы, так и окраинные. При выборе объектов учитывали, что нынешней осенью в городе пройдет Международный фестиваль молодежи, а также то, что покрытие на наиболее загруженных участках изношено. На сегодняшний день выполнено около 90% от запланированного объема работ.

Летний ремонт дорог в Екатеринбурге

Как рассказал заместитель директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий, рабочие отремонтировали уже 9 объектов в рамках проекта «Инфраструктура для жизни», среди которых улица Стрелочников протяженностью 1,3 км и площадью 16 тысяч квадратных метров. Там обновили проезжую часть и частично – тротуары.

«При ремонте использовали асфальтобетон по технологии суперпейв. Она позволяет на этапе проектирования имитировать нагрузки от транспорта и активно противостоит образованию колеи. По улице Стрелочников движется много грузового и общественного транспорта, поэтому мы надеемся, что колея появится значительно позже, чем на покрытиях, которые применяли раньше», – пояснил Виктор Юровицкий.

Как рассказал начальник участка Городского управления дорожно-строительных работ Владимир Мазонин, на улице Челюскинцев ремонт только начинается. Сейчас здесь меняют бордюры на проезжей части. Дальше в планах – фрезеровка старого покрытия, укладка нового асфальтобетона в два слоя, ремонт тротуаров, восстановление газонов и нанесение разметки.

«Состояние дороги требует ремонта – износ покрытия существенный, особенно с учетом высокой интенсивности движения и использования шипованной резины зимой», – отметил Владимир Мазонин.

Проезжую часть на Челюскинцев обещают сделать до конца августа, а оставшиеся работы – обустройство газонов и нанесение разметки – завершить к середине сентября. Полностью перекрывать улицу не будут: ремонт планируют проводить по полосам в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

А вот на улице Колмогорова работы уже выходят на финишную прямую. Здесь отремонтировали проезжую часть, заменили бордюры как на дороге, так и на тротуарах. Сейчас рабочие восстанавливают тротуар с другой стороны улицы – укладывают щебеночное основание, на которое затем положат асфальт. Завершить ремонт на Колмогорова и нанести разметку планируют в начале августа.

Гарантийный срок службы нового покрытия – в среднем 4-5 лет, в зависимости от интенсивности движения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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