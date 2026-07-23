На Урале из-за взрыва чуть не погибли железнодорожники из Татарстана

На Среднем Урале в результате взрыва газовой смеси чудом не погибли два рыбака из Татарстана и два их коллеги из Екатеринбурга, работающие в одной бригаде на объектах Горьковской железной дороги. Все четверо с ожогами первой и второй степени госпитализированы в больницу областного центра, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Региональная полиция по данному факту ведет разбирательство, сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, ЧП произошло вечером на берегу Бисертского пруда Нижнесергинского района. В дежурную часть местного ОВД поступило от медсестры приемного покоя ГКБ. На место происшествия с целью установления точных и подробных обстоятельств случившегося выезжали сотрудники полиции.

«Потерпевшими оказались жители республики Татарстан Ахметзянов и Журавлев, 1976 и 1977 годов рождения, а также их товарищи из Екатеринбурга Юсупов и Курьянов, 1973 и 1999 годов рождения. У каждого из них ожоги порядка 15% тела. Накануне они, по предварительным данным, прибыли на водоем порыбачить. Здесь водятся щука, окунь, лещ, карп, белый амур и другие виды рыб. Чтобы укрыться от дождя, железнодорожники установили палатку, а внутри нее приспособление для приготовления пищи при помощи туристического газового баллона объёмом 250 мл. Спустя непродолжительное время любители отдыха на природе почувствовали запах газа. Однако в голову им пришла мысль не срочно проветрить «жилище», а подсветить область возможной утечки легковоспламеняющегося вещества зажигалкой. Как только устройство для получения огня привели в действие, произошел мощный хлопок с последующим пожаром. Когда рыбаки пришли в себя, они увидели, что от их палатки остался лишь металлический каркас, а поблизости валялся чехол из-под удочки. Сыщики назначили экспертизу для установления степени тяжести причинённых потерпевшим травм. По итогам расследования причин ЧП и детальной проверки показаний потерпевших представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Возможно возбуждение уголовного дела по статье УК РФ о причинении вреда здоровью по неосторожности», – отметил полковник Горелых.

Расследование инцидента продолжается, отметил Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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