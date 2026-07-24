60% студентов планируют брак и рождение детей

Современные студенты все чаще задумываются о семье и детях. Согласно данным социологов, за четыре года доля двадцатилетних молодых людей, планирующих вступить в брак и завести ребенка, выросла с 40 до 60%. Исследование провели сотрудники кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ.

«Последние годы среди студентов наблюдается положительная тенденция – усиливается понимание предназначения семьи для рождения и воспитания детей, увеличивается доля студентов, планирующих стать родителями, и сокращается процент тех, кто отказывается от такой перспективы. Вероятно, это говорит об усилении ценности семьи с детьми в глазах студенчества и укреплении представлений о ее традиционности, служит отражением той значительной работы, которая проводится в последнее время в этом направлении в нашем обществе», – описывает тенденцию профессор кафедры Анна Багирова.

Однако есть и другая тенденция: рождение первого ребенка студенты все чаще откладывают на более поздний срок. Социологи выделяют сейчас три возраста, которые молодежь считает подходящими для родительства, – это 25 лет, 27-28 лет и 30 лет. При этом за последние пять лет доля тех, кто заводит ребенка в 25 лет, сократилась с 30 до 18%. 12-13% процентов молодых людей заводят первого ребенка в 27-28 лет, а 15% – в 30 лет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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