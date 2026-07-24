В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль креативных индустрий

С 25 по 28 августа в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль креативных индустрий. Он соберет представителей креативного бизнеса, киноиндустрии, моды, анимации, арт-индустрии и IT из России и других стран. Площадками фестиваля станут ККТ «Космос», кластеры «Домна» и «Салют», пространства «У Макаровского», «Центр Города» и «Хлебзавод № 6».

Как сообщили в ДИПе, в этом году на фестиваль приедут гости из Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Главной темой станет поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и развитие международных коллабораций.

Ключевыми направлениями программы станут кино и мода. Для участников подготовлены мероприятия, посвященные анимации, арт-индустрии и информационным технологиям. Центральным событием деловой программы станет пленарная дискуссия, посвященная развитию креативной экономики.

Хедлайнерами фестиваля станут российский актер Юрий Колокольников, российский стилист, телеведущий и создатель бренда одежды Александр Рогов, а также редактор и автор книг для копирайтеров Максим Ильяхов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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