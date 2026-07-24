На улице Крауля мотоциклист насмерть сбил пешехода

Сегодня на улице Крауля в районе дома № 65 мотоциклист сбил пешехода.

Как сообщили в горГАИ, пешеход перебегал через дорогу в неположенном месте, мотоциклист не успел затормозить и сбил его. Пешеход от полученных травм скончался до прибытия скорой помощи. Личность погибшего устанавливается. Водитель мотоцикла с травмами доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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