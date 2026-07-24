В пострадавшем от наводнения Ирбитском районе жителей прививают от гепатита и брюшного тифа

Уровень реки Ницы в Ирбитском районе за сутки снизился на 6 сантиметров, реки Ирбит – на 17 сантиметров, но в зоне затопления находятся 836 приусадебных участков в 45 населенных пунктах, сообщил «ВКонтакте» глава района Алексей Никифоров.

Принимаются меры, чтобы избежать неприятных последствий в виде вспышки инфекционных заболеваний. Медики из Ирбитской ЦГБ уже привили от гепатита А 1030 человек (в том числе 234 ребенка), от брюшного тифа – 315 человек.

Ирбитский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обследует зону затопления на предмет выявления и ликвидации очагов заражения опасными заболеваниями, взяты 15 проб воды и пищи, источники заражения не выявлены. Также проведены работы по дезинфекции 17 жилых домов в с. Стриганское и д. Мостовая, с территории которых ушла вода (общая площадь обработки составила 740 кв. м) и дезинфекционная обработка зоны отдыха и спорта в с. Килачевское (площадь обработки составила 6 тыс. кв. м.).

С 21 по 23 июля сотрудники районной администрации обследовали 434 домовладения и составили акты осмотра фиксации затопления. Принято 396 заявлений на выплату единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей от граждан, проживающих на момент введения режима чрезвычайной ситуации в жилых домах, подверженных паводку. Первые выплаты уже начались.

Ирбит, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube