Уральский полицейский спас девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины

Лейтенант полиции из Свердловской области спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Бутка.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, у полицейского был выходной. Он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежав к реке, он увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Лейтенант тут же вытащил ребенка из воды.

«Как выяснилось позже, юная жительница Екатеринбурга приехала в гости к бабушке с матерью и старшей сестрой. В жаркую погоду они решили отдохнуть у местного водоема. Во время прогулки под ногами подростка осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Сильное течение сразу начало затягивать ее к водосбросу. Родственница побежала звать на помощь местных ребят, которые и привлекли внимание полицейского», – отметил полковник Горелых.

Бутка, Елена Владимирова

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