В Екатеринбурге отражена попытка атаки беспилотника

В Екатеринбурге отражена одна из предпринятых попыток атаки БПЛА.

Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в результате падения обломков беспилотника начался пожар на автостоянке на площади 300 кв.м в Чкаловском районе Екатеринбурга. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий.

Полпред президента в УрФО Артем Жога призвал уральцев сохранять спокойствие. «Преступный киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга. В результате падения обломков произошло возгорание на прилегающей территории. К счастью, пострадавших нет. Призываю жителей Урала не публиковать кадры последствий атак беспилотников. Каждое такое видео или фото – это информация, которая может быть использована против России», – подчеркнул Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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