Более 200 огородов освободились от воды в Свердловской области

За прошедшие сутки в Свердловской области от воды освободились два жилых дома (в Ирбитском районе) и 206 приусадебных участков (178 – в Ирбитском районе, 15 – в Горноуральском, 10 – в Североуральском, 3 – в Сысертском).

Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» мэр Ирбита Николай Юдин, по состоянию на 8 часов утра уровень воды в реке Нице составил 743 сантиметра, это на метр меньше, чем на пике паводка.

Сегодня в Ирбите начнется санитарная обработка домов и придомовых территорий.

Проводить ее будут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии совместно со студентами-волонтерами ВСКС, ЕДДС уже приняла 87 заявок от граждан.

«Хочу обратиться также к ирбитчанам, кто в эти дни планирует постепенно приводить в порядок освободившиеся от воды дома и придомовую территорию. Главная рекомендация – обязательно сделать прививки от брюшного тифа и гепатита А перед началом работ (тем более, что сейчас прививки ставят всем желающим)», – добавил Николай Юдин.

Всего, по данным ГУ МЧС, на территории Свердловской области сейчас затоплен 291 жилой дом (118 – Ирбит, 65 – Невьянск, 28 – Слободо-Туринский район, 23 – Ирбитский район, 22 – Режевский округ, 10 – Камышловский район, 9 – Полевской, 8 – Пышма, 7 – Первоуральск, 1 – Сысерть), 2263 приусадебных участка, 10 низководных мостов.

Ирбит, Елена Владимирова

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