Аэропорт Кольцово возобновил работу после ракетной опасности

Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Кольцово.

Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло аэропорта.

Как уже писал «Новый День», прилет и вылет самолетов были приостановлены сегодня в 09:15 из-за ракетной опасности. Режим ракетной опасности был снят в 09:40.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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