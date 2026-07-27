Украли 2 млн на капремонте, отмывали деньги. Директора двух управляющих компаний пойдут под суд

В Екатеринбурге в суд ушло дело о хищении более 2 млн рублей, которые должны были пойти на капремонт дома. Обвиняемые – технический директор ООО «УКиКО» Виктор Старокожев и бывшый директор ООО УК «Лазурит» Андрей Щекин. Также им вменяют отмывание денег в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Старокожев и Щекин с августа 2020 года по июнь 2023 года, предоставив фиктивный протокол решения общего собрания собственников, добились перечисления со счета Регионального фонда капремонта более 2 млн рублей на специальный счет ООО УК «Лазурит». Затем они заключили фиктивный договор подряда с подконтрольным коммерческим предприятием на капремонт сетей теплоснабжения в жилом доме на улице Шарташской. В итоге на счет подконтрольного юридического лица было перечислено свыше 1,6 млн рублей за якобы проведенные работы.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube