В Каменске-Уральском на 3,5 года осудили владельца автовышки за гибель двух рабочих

В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу о гибели двух рабочих. Мужчина 1972 года рождения признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Трагедия произошла 3 октября 2023 года на улице Рябова. Водитель-экспедитор грузовика с краном и подвесной корзиной поднимал двух рабочих на высоту. В какой-то момент конструкция, удерживающая корзину, разрушилась – и люди упали с высоты. Один из рабочих погиб на месте, второй скончался в больнице.

Как установили следователи, владелец техники знал, что кран неисправен и не соответствует требованиям безопасности. Несмотря на это, он допустил к управлению водителя, который не имел нужной квалификации и не проходил обучение и аттестацию.

По данным региональной прокуратуры, в ходе следствия допросили более 20 свидетелей, провели экспертизу. Суд приговорил владельца крана к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42