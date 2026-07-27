Поступить в УрФУ хотят 50 тысяч человек

В Уральском Федеральном университете завершился прием документов от абитуриентов на программы с бюджетными местами. По предварительным данным, всего было подано 49 832 заявления – это на 7,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Как рассказали представители вуза, в основном поступающие выбирают программы IT и инженерного профиля. На 1861 бюджетное место претендуют олимпиадники – они имеют право на зачисление без вступительных испытаний.

Кроме того, в университет поступило 1065 заявлений по целевой квоте – это на 40% больше, чем выделенных целевых мест.

Прием на обучение по контракту продолжается: для поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний – до 15 августа, для поступающих по ЕГЭ – до 20 августа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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