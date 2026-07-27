Санаторий «Обуховский» снова открылся после наводнения (ФОТО)

Санаторий «Обуховский», расположенный в Камышловском районе Свердловской области, возобновил работу после двухнедельного перерыва, вызванного паводком.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, 13 июля из санатория эвакуировали около 360 отдыхающих. Почти две недели оказавшиеся в воде корпуса находились в законсервированном состоянии, на этот же период были законсервированы и скважины по добыче минеральной воды.

После того как вода отступила, была проведена тщательная очистка и дезинфекция уличных площадок и всех помещений, выполнена проверка трансформаторов и восстановлено электроснабжение, взяты пробы из всех скважин и получены необходимые заключения надзорных органов для возобновления деятельности.

«Санаторий «Обуховский» – одна из ведущих здравниц Свердловской области, и для нас было принципиально важно в максимально сжатые сроки, но без ущерба для безопасности гостей, вернуть его к полноценной работе. Специалисты санатория, надзорных органов и министерства здравоохранения провели колоссальную работу: от эвакуации отдыхающих в первые часы ЧС до полной санитарной обработки помещений и лабораторного контроля минеральной воды. Сегодня мы уверены в качестве воды и безопасности инфраструктуры – уральцы вновь могут получать здесь медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение», – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Уже в первый день недели на санаторно-курортное лечение прибыли 74 человека, а к выходным в «Обуховском» ожидают более 250 отдыхающих.

Камышлов, Елена Владимирова

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