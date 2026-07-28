На Урале зацвели осенние цветы: георгины, астры, гладиолусы

В Свердловской области из-за аномальной погоды на месяц-полтора раньше зацвели осенние цветы: гладиолусы, астры, георгины. Садоводы отмечают, что высокие температуры могут навредить цветам, поэтому уже сейчас надо подкармливать растения фосфорными и калиевыми удобрениями, обильно поливать по вечерам, а также мульчировать – закрывать почву вокруг опилками, измельченной корой, щепками, чтобы корни не перегревались.

Напомним, в Свердловской области с прошлой недели установилась аномальная жара, днем столбики термометров поднимаются до +33 градусов и выше. До этого в течение месяца в регионе также была нехарактерная погода – шли очень сильные дожди и ливни, в результате чего уровень воды в реках и водоемах сильно поднимался, многие населенные пункты пострадали от паводка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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