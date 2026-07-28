Стали известны новые хедлайнеры фестиваля «Красная строка»

Организаторы ежегодного книжного фестиваля в Екатеринбурге «Красная строка» назвали еще двух хедлайнеров. Ими станут Виктор Ремизов и Сергей Шаргунов – представители современной русской интеллектуальной прозы, номинированные на премию «Сделано в России – 2026» в категории «Текст».

Сергей Шаргунов – писатель, политик, телеведущий и главный редактор журнала «Юность». Лауреат премии «Большая книга» и ряда других литературных наград («Дебют», «Эврика», Arcobaleno, «Москва-Пенне», «Слово к народу», «Белые журавли России», «Александр Невский», «Художественная проза»). На «Красной строке» Шаргунов представит роман «Попович», который уже привлек внимание критиков как зрелый и социально значимый текст современного русского романа.

Виктор Ремизов – финалист премии «Русский Букер», шорт-листа «Большой книги» и лонг-листа «Национального бестселлера». В его романах «Воля вольная» и «Вечная мерзлота» критики отмечают глубокую историческую и культурную проработку. На фестивале Ремизов представит роман «Анабарская сказка», посвященный освоению Сибири русскими первопроходцами XVII века. Книга сочетает элементы исторического романа и травелога: в ней рассказывается о походе отряда казаков длиной 5000 верст в суровых условиях Заполярья.

Оба автора расскажут о процессе создания книг и поделятся мыслями о современной литературе и общественной роли писателя.

Как уже писал «Новый День», «Красная строка» пройдет с 21 по 23 августа в Историческом сквере. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба тема фестиваля обозначена как «Эта музыка будет вечной». Хедлайнерами станут также Катя Качур, Настасья Реньжина, Игорь Евдокимов и Станислав Гридасов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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