Автомобилист рассказал, что с бензином на трассе М-12

На новом участке трассы М-12, который открылся год назад, большой ажиотаж на заправках. Речь идет об отрезке Дюртюли – Ачит, на котором находится всего по одной заправке «ЛУКойла» в каждую сторону. Как рассказал «Новому Дню» автомобилист Алексей, в будни очереди там средние, бензин есть, а вот в выходные ситуация меняется.

«Ехал в прошлые выходные в сторону Екатеринбурга. На АЗС у съезда от Татышлов была довольно большая очередь. Я подъехал выпить кофе, машин было несколько десятков. Было воскресенье, вечер, так что многие возвращались с поездок выходного дня. Все ждали, пока бензовоз выгрузит топливо. Это около часа ожидания. Плюс время в очереди», – рассказал автомобилист.

По его словам, на региональных дорогах – ответвлениях от М-12 тоже очереди, но бензин есть. Правда, к вечеру субботы АИ-95 раскупают, но в воскресенье, по опыту последних двух недель, он появляется. «Если есть возможность, то лучше заправляться рано утром или поздно ночью, очереди меньше. Но в целом ситуация не ужас-ужас. Топливо есть, но на заправку уходит чуть больше времени», – заметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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