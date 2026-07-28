За сутки на Урале освободились от воды 108 домов и 491 приусадебный участок

Паводок в Свердловской области отступает, уровень воды в реках снижается.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, за прошедшие сутки от воды освободились 108 жилых домов (60 – в Ирбите, 29 – в Невьянске, 8 – в Ирбитском районе, 5 – в Камышлове, 3 – в Первоуральске, 3 – в Режевском), дачный дом в Первоуральске, 491 приусадебный участок (163 – в Ирбитском районе, 85 – в Асбесте, 56 – в Ирбите, 46 – в Невьянском округе, 44 – в Первоуральске, 40 – в Сысерти, 27 – в Камышловском районе, 10 – в Нижнем Тагиле, 10 – в Североуральске, 7 – в Серове, 3 – в Реже).

На сегодняшний день в Свердловской области затоплены 183 жилых дома (58 – в Ирбите, 36 – в Невьянске, 28 – в Слободо-Туринском районе, 19 – в Реже, 15 – в Ирбитском районе, 9 – в Полевском, 8 – в Пышме, 5 – в Камышловском районе, 4 – в Первоуральске, 1 – в Сысерти), 3 дачных дома в Реже и 1772 приусадебных участка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube