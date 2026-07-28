В Ирбитском районе провели дезинфекцию частных домов и детских садов, пострадавших от подтопления

В Ирбитском районе продолжается дезинфекция объектов на территориях, пострадавших от подтопления. На 27 июля было обеззаражено более 78 тысяч кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, проведена комплексная дезинфекция 60 частных домов и придомовых территорий, детских садов и площадок, а также зоны отдыха в селе Килачевское. Лабораторный контроль дезинфекционных мероприятий проводится в мобильном комплексе на базе шасси КамАЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Санитарная обработка проводится для предотвращения распространения инфекций на подтопленных территориях.

Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения в Ирбите был объявлен 14 июля. В пик паводка уровень воды в реке Нице превысил 8 метров. Сейчас вода постепенно отступает.

Ирбит, Ангелина Сергеева

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