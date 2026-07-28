Свердловчане стали реже путешествовать по области

Жители Свердловской области в 2025 году стали реже путешествовать по родному региону и активнее покупать туры за границу. Об этом сообщили в Свердловскстате.

Так, количество свердловчан, отдыхавших в пределах Среднего Урала, сократилось на 28% – с 38 до 27 тысяч человек. Число жителей региона, купивших туры по России в целом, тоже снизилось на 5% и составило 191 тысячу. Самые популярные направления внутри страны – Краснодарский край (59 тысяч туристов), Санкт-Петербург (21 тысяча) и Москва (16 тысяч).

При этом зарубежные поездки набирают популярность. В 2025 году турпакетов за рубеж продали почти на 20% больше, чем внутри России. Лидерами среди стран остаются Турция (127 тысяч отдыхающих), Египет (50 тысяч) и ОАЭ (34 тысячи).

Выросли и цены: средняя стоимость тура в 2025 году достигла 160 тысяч рублей – на 19% больше, чем годом ранее. Несмотря на подорожание, туристов меньше не становится: туркомпании продали 221 тысячу путевок – на 13% больше, чем в 2024 году.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42