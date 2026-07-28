На затопленных территориях Свердловской области нет ни одного случая гепатита А

В зонах подтопления Свердловской области с начала паводка не было выявлено ни одного случая заболевания гепатитом А, идет активная вакцинация населения от этой болезни. Об этом заявил на пресс-конференции главный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

«На вчерашний день нужно было вакцинировать от гепатита А чуть больше 7 тысяч человек, вакцина выдана во все медицинские организации, которые обслуживают эти территории. Уже привито более 4500 человек. Но нет принудительной вакцинации, это осознанное решение каждого гражданина. Медики активно собирают эпидемиологический анамнез. Кто-то уже переболел, кто-то отказывается от прививки. Но я считаю, что вакцинация на этих территориях ведется неплохо. На сегодняшний день ни одного случая гепатита А не зарегистрировано», – рассказал Александр Харитонов.

Эксперт добавил, что вспышки гепатита А возможны там, где несвоевременно проводятся эпидемиологические мероприятия – такие как обеспечение чистой питьевой водой, расчистка территории, информационная работа с населением, особенно в частном секторе, когда подтапливаются уличные туалеты. Однако в Свердловской области, по оценке Харитонова, ситуация стабильная.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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