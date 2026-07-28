С начала сезона с акватории Исети и Патрушихи вывезли более 19 тонн мусора

С начала весенне-летнего сезона с акватории рек Екатеринбурга было вывезено более 19 тонн отходов, в том числе в июле – 6 тонн мусора. За аналогичный период 2025 года было собрано около 5 тонн отходов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, очистка от мусора предусмотрена на 17 участках реки Исети и ее притока Патрушихи общей протяженностью 36 километров. Среди самых значимых территорий, подлежащих уборке, – участки между мостом на улице Челюскинцев и проспектом Ленина, от улицы Малышева до переулка Базового, от проспекта Ленина до улицы Малышева.

По словам специалистов, в этом году объем мусора значительно вырос из-за высокого уровня воды, сильных ветров и поверхностных стоков с прилегающих дорог и зеленых зон.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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