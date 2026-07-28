Грозы и шквалистый ветер ожидаются на Урале

Аномальную жару в Свердловской области сменят грозы и сильные дожди. По данным синоптиков, 28 и 29 июля прогнозируются ливни, в отдельных районах возможен град и усиление ветра до 27 м/с.

МЧС настоятельно рекомендует свердловчанам соблюдать меры безопасности во время непогоды. При сильных ливнях быть осторожнее на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Владельцам частных домов советуют закрепить конструкции и предметы на своих подворьях, а также принять меры по подготовке ливневой канализации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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