Ураган на севере области оставил без света сотни домов

В Свердловской области снова разгул стихии – на этот раз на севере региона. В Новолялинском районе пронесся ураган, из-за которого было нарушено электроснабжение в Лобве, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Без света остались 7 социально значимых объектов, 512 домов.

«Повреждено 6 кровель частных домов, 2 МКД, дома культуры, двух магазинов, гостиницы, производственного здания, произошло падение 5 опор линий электропередачи, 30 деревьев. Пострадавших нет», – уточнили в ведомстве.

Там также напомнили, что аварийные работы ведет «Россети Урал», и с заявками по восстановлению энергоснабжения нужно обращаться к ним по телефону: 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильного телефона.

Лобва, Елена Сычева

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