Жога после совещания у Медведева рассказал о мобилизации в России

Уральский полпред принял участие в заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ, посвященной комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

«Зампредседателя Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев особенно заострил внимание, что в нашей стране достаточно патриотов, которые идут служить в зону специальной военной операции по воле сердца, а все заявления о подготовке к мобилизации – происки врага и попытки дестабилизировать ситуацию в стране», – написал полпред в социальных сетях. По его словам, только за первые шесть месяцев в ряды Вооруженных сил РФ вступили 200 тысяч человек, еще более 16 тысяч россиян присоединились к добровольческим формированиям. Порядка 40 тысяч граждан пошли служить в беспилотные войска.

«Серьезный вклад в эту статистику сделали жители Уральского федерального округа. Каждый день на призывные пункты приходят уральцы, готовые встать на защиту суверенитета России. Это люди разных профессий, возраста и образования. Их объединяет одно: любовь к Родине и понимание своего гражданского долга. Как бы ни пытался противник нас запугать, факты говорят сами за себя: мы сильные, сплоченные и будем до Победы стоять за нашу страну!» – добавил полпред.

Отметим, что сам Дмитрий Медведев на совещании назвал слухи о мобилиации в Росии «пургой».

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, – не более чем лживая провокация, – подчеркнул он. – Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса», – отметил Медведев, подчеркнув, что на Украине «бусификация» людей со стороны ТЦК идет полным ходом: граждан отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы, чтобы затем отправить на фронт.

Екатеринбург, Елена Васильева

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