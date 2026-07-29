Нарколог объяснил, когда проявляются изменения у любителей пива

Изменения в организме у любителей выпить пива вечерком после работы могут наступить уже через год. Об этом «Новому Дню» рассказал главный нарколог минздрава в УрФО Антон Поддубный.

«Какого-то среднего срока, когда у человека, постоянно употребляющего пиво, начинают налицо происходить негативные изменения, нет. Но если человек хотя бы год ежедневно выпивает одну-другую-третью бутылку, то у него уже будут видны изменения в биохимии крови, а также на УЗИ вероятно увеличение печени», – отметил врач.

По его словам, многие люди не воспринимают пиво как спиртное и, соответственно, недооценивают его пагубное влияние на здоровье. Это происходит из-за коварства пенного напитка. «Он слабоалкогольный, наутро после употребления, как правило, вызывает меньше значимых эффектов, но он так же вызывает привыкание, а ежедневное, перманентное употребление уже приводит к плохим последствиям», – заметил Поддубный.

Собеседник «Нового Дня» подчеркнул, что главный риск от постоянного употребления пива (а равно и других спиртных напитков) заключается в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. «Они, в свою очередь, занимают первое место среди трудоспособного населения по смертности», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42