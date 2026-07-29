Вода ушла с автотрассы, соединяющей Ирбит с соседними городами

Открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. После ухода паводка снова можно проехать по 107-110 км автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда.

Как сообщили в ДИПе, дорожники ведут восстановительные работы, в частности, отсыпают поврежденные участки обочины. Подрядная организация продолжит работы по ликвидации последствий подтопления. Они пройдут без полного ограничения движения транспорта.

Глава Ирбита Николай Юдин написал в соцсетях, что по состоянию на 08:00 уровень воды в Нице упал до 705 см. «Новость сегодняшнего утра, которую точно ждали многие (вопросы задавали очень часто): освободился от воды участок автомобильной дороги на Алапаевск и Туринск от перекрестка улиц Кирова – Вязовая роща в сторону д. Бердюгина», – подчеркнул он.

Ирбит, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube