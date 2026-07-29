На Новомосковском тракте иномарка влетела в грузовик – пострадали три человека

Сегодня утром на 346-м километре Новомосковского тракта, в районе поселка Решеты и горы Хрустальной, столкнулись два авто. В результате ДТП пострадали три человека. Все произошло в 06:12.
Как пояснили в облГАИ, 32-летний водитель Hyundai Tucson, двигаясь в сторону Первоуральска, отвлекся и врезался в грузовик FAW, который следовал в попутном направлении по правой полосе. Водителя и двух пассажиров корейской иномарки увезли в больницу с различными травмами.
По факту ДТП госавтоинспекторы назначили проверку.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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