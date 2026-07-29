Иракли даст эксклюзивный концерт в День города – зрители готовятся удивляться

В субботу, 1 августа, в День города, в ТРЦ «Гринвич» Екатеринбурга состоится эксклюзивный концерт Иракли (Ираклия Пирцхалава). Артист возвращается в город, который четыре года назад подарил его главному хиту новую жизнь.

Именно в Екатеринбурге, на фестивале Summer Fest в 2022 году, Иракли в шутку переименовал свой суперхит «Лондон-Париж» в «Волга-Иртыш». Тогда он объяснил это импортозамещением и неполиткорректностью, а зрители мгновенно подхватили новый вариант. В этом году на горном марафоне «Конжак» артист пошел еще дальше – прямо со сцены предложил заменить столицы Европы на уральские города и спел «Карпинск-Волчанск». Не исключено, что 1 августа, в 16:00, в «Гринвиче» зрители услышат новую версию хита.

Музыкальные критики отмечают, что Иракли сейчас переживает второе рождение в плане своей карьеры. Участие в реалити-шоу «Ставка на любовь» сделало его одним из самых обсуждаемых артистов страны. По его собственному признанию, программа бьет рекорды по просмотрам, а его узнают на улицах – певец встречается как с теплым отношением, так и с негативом, но относится к этому спокойно, считая, что это показатель его востребованности как артиста.

В этом году Иракли активно гастролирует: он выступал на горном марафоне «Конжак», на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», поздравил сотрудников следствия в Москве, а в конце августа планирует концерты в Санкт-Петербурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

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