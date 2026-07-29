Ушел из жизни экс-директор детской хоккейной школы «Автомобилист» Олег Зайков

В Екатеринбурге на 54-м году жизни скончался ветеран уральского хоккея Олег Зайков. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Автомобилист».

Зайков был воспитанником екатеринбургской школы «Юность» и, пока длилась его спортивная карьера, играл на позиции нападающего. Он выступал за многие команды Свердловской области, включая «Автомобилист», «Динамо-Энергию», «Спутник», «Металлург» (Серов) и «Кедр». В 1991 году стал серебряным призером юниорского чемпионата Европы.

«После завершения карьеры игрока Олег Анатольевич работал тренером в школах «Автомобилист» и «Спартаковец», после чего на протяжении десяти лет возглавлял ДЮСШ «Автомобилист» в качестве директора. Выражаем соболезнования родным и близким Олега Зайкова», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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