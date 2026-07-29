Выручка резидентов «Титановой долины» за 15 лет превысила 120 млрд рублей

С 2011 по 2026 год ОЭЗ «Титановая долина» получила из областного и федерального бюджетов на обеспечение функционирования около 10 млрд рублей, а общая выручка резидентов за 15 лет превысила 120 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе заксо, такие цифры прозвучали на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, где сегодня выступил генеральный директор «Титановой долины» Станислав Дорофеев.

Он рассказал, что сейчас ОЭЗ «Титановая долина» развивается на четырех площадках: в Верхней Салде, на Уктусе в Екатеринбурге, в Патрушах (Сысертский муниципальный округ) и в Алапаевске, где работают 25 резидентов, на производствах которых создано более 6 тысяч новых рабочих мест.

К сегодняшнему дню общий объем заявленных инвестиций превысил 114 миллиардов рублей, при этом фактически освоено более 60 миллиардов. Объем налогов, таможенных платежей и страховых взносов, перечисленных за 15 лет резидентами в бюджеты всех уровней, превысил 26 млрд рублей.

Депутаты признали работу по созданию и развитию ОЭЗ «Титановая долина» удовлетворительной и сформировали ряд предложений в адрес правительства Свердловской области – в частности, предусмотреть в бюджете 2027 года бюджетные инвестиции для модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры ОЭЗ, а также субсидии для управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина».

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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