В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

Сегодня в 10:18 в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Добавим, также режим беспилотной опасности объявлен в Пермском крае и Челябинской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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