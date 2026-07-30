Новоуральцы отбуксировали от своего пляжа 70-метровый плавучий остров (ФОТО)

Сегодня ночью группа неравнодушных жителей Новоуральска с помощью катера отбуксировала подальше от берега плавучий остров, который приплыл к городскому пляжу около десяти дней назад во время повышения уровня воды, а затем сел на мель.

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев рассказал на своей странице «ВКонтакте», что мужчины, «как бурлаки на Волге», тащили на себе катер, чтобы поставить его между берегом и плавучим островом, а потом еще несколько часов буксировали остров на безопасное расстояние.

«К берегу прибило большой остров – 70 на 20 метров. На работу по его буксировке добровольно вышли судовладельцы – резиденты базы «Казантип». Руководитель «Казантипа» Дмитрий Мозгалов предоставил свой новый катер КС-700 на водометном двигателе мощностью 300 л/с. Буксировка продолжалась с 19:00 до глубокой ночи. В течение двух часов остров не поддавался. Первые подвижки начались после 21:00. Еще 3 часа ушло на то, чтобы отбуксировать остров на достаточное расстояние в сторону базы «Веревкин угол», – рассказал мэр.

Новоуральск, Елена Владимирова

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