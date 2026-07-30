На День города «Спецавтобаза» поставит дополнительные контейнеры для мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтобаза» приступает к усиленному режиму работы в рамках празднования Дня города Екатеринбурга. Накануне компания установит более 100 дополнительных контейнеров и биотуалетов на площадках празднования, а после оперативно вывезет все отходы.

Для удобства горожан и гостей уральской столицы «Спецавтобаза» совместно с администрацией города обеспечит места проведения массовых мероприятий Дня города всей необходимой инфраструктурой. Чтобы предотвратить образования стихийных свалок и разлет мусора на локациях празднования, в том числе на площадке фестивале «Энергия РМК», будут установлены десятки пластиковых контейнеров. Схемы их расстановки согласовываются с организаторами мероприятия так же, как и размещение сети комфортных биотуалетов.

«День города – масштабное событие, в ходе которого образуется большое количество отходов. Сразу после окончания праздничных мероприятий «Спецавтобаза» планирует усиленный режим работы спецтехники, в том числе ночной, – комментирует и.о. главного инженера АО «Спецавтобаза» Ольга Мигунова. – Призываем жителей бережно относиться к праздничной инфраструктуре и выбрасывать мусор в установленные контейнеры».

Напомним, что в пластиковый контейнер можно выбрасывать любые бытовые отходы, например остатки еды, упаковку от продуктов, пластиковые и стеклянные бутылки. Важно: непотушенные окурки и легковоспламеняющиеся жидкости выбрасывать в мусорный бак нельзя – это может привести к возгоранию и порче контейнерного оборудования.

Вывоз мусора с контейнерных площадок Екатеринбурга в День города будет осуществляться в обычном режиме. В случае возникновения переполнения на площадке жители могут оперативно сообщить об этом регоператору через онлайн-диспетчер в мессенджере МАХ по номеру 8 (912) 690-07-00 (с фото и точным адресом площадки).

Екатеринбург, Елена Васильева

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