Екатеринбурженка привезла из Турции 17 кг тяжелого люкса (ФОТО)

В Кольцово таможенники задержали 41-летнюю пассажирку, которая привезла из Турции 17 кг товаров известных брендов, но забыла их зарегистрировать. В двух чемоданах были выявлены браслет, серьги и колье брендов Messika и Chanel, туфли, очки, сумки и кошельки Gucci, Prada, Chanel, Balenciaga, а также швейцарские карманные часы Audemars Piguet x Swatch Royal Pop Lan. Все изделия были в фирменных упаковках, их общая стоимость составила 4 млн рублей.

«Пассажирка пояснила, что привезла товары как для себя, так и в подарок друзьям. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров, ставших предметом административного правонарушения, с их возможной конфискацией», – сообщили в пресс-службе УТУ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube