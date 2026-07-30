Из Екатеринбурга в зону СВО отправлено 60 тонн продуктов, техники и необходимых вещей

Сегодня утром из Екатеринбурга в зону СВО отправились три фуры с гуманитарной помощью. Неравнодушные горожане собрали для уральских военнослужащих 60 тонн продуктов первой необходимости, вещей и техники.

Кроме того, на передовую будут доставлены четыре бронеавтомобиля и одна машина для решения повседневных задач, два мотоцикла «Урал», медикаменты, генераторы, строительный и лесозаготовительный инструмент.

«Сегодня мы снова отправляем нашим героям-землякам очередную партию помощи. Как вы все знаете, обстановка на западных рубежах нашей страны очень непростая. Поэтому та поддержка, которая будет выезжать из Екатеринбурга в зону СВО, поможет приблизить нашу победу. Здесь и автомобили, и мотоциклы, а самое главное – письма от наших детей, которые желают нашим бойцам скорейшего возвращения домой», – сказал глава города Алексей Орлов и поблагодарил всех, кто не остается в стороне и регулярно помогает в сборе дополнительной помощи.

Это горожане, волонтеры АНО «Сильный Урал», представители бизнеса, администрация Ленинского района и другие участники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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