Режим угрозы БПЛА снят в Свердловской области

В Свердловской области дан отбой режиму беспилотной опасности. Ограничения сняли в 15:30. В общей сложности режим угрозы БПЛА продлился более пяти часов.

Как уже писал «Новый День», в 14:48 Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Кольцово. Аэропорт сейчас работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло аэропорта.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube