В Екатеринбурге на «Ночи кино» пройдут бесплатные сеансы

В Екатеринбурге в ночь с 29 на 30 августа пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Традиционно вход на все кинопоказы будет бесплатным. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

В программу этого года вошли российские кинохиты, вышедшие в 2026 году: это семейные фильмы «Чебурашка 2» и «Буратино», а также военные киноленты «Ангелы Ладоги» и «Малыш».

На многих площадках пройдут другие мероприятия для зрителей: концерты, выставки, викторины, конкурсы.

Точное расписание сеансов для каждой площадки будет опубликовано ближе к дате мероприятия. На некоторые локации может потребоваться предварительная онлайн-регистрация из-за ограниченного количества мест.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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